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Чишминский сахарный завод отказался от выплаты дивидендов головной компании

АО «Чишминский сахарный завод» (ЧСЗ, входит в группу компаний «Таврос») не будет выплачивать обыкновенные и привилегированные именные акции за девять месяцев 2024 года из-за отсутствия необходимого объема средств, говорится в сообщении на сайте раскрытия корпоративной информации. Размер дивидендов на одну акцию составил бы 1,9 тыс. руб.

Как сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе «Тавроса», решение ЧСЗ касается исключительно дивидендов, начисленных в пользу мажоритарного акционера — ООО «Управляющая компания "Таврос"». Начисленные дивиденды планируется использовать на финансирование деятельности входящих в холдинг компаний.

В то же время в группе компаний отмечают, что выплаты миноритарным владельцам состоятся в полном объеме в январе 2025 года, средства для этого зарезервированы.

АО «Чишминский сахарный завод» зарегистрировано в 1996 году в Чишмах, является одним из крупнейших производителей сахара в Башкирии. В 2023 году, по данным Rusprofile, выручка предприятия составила 6,3 млрд руб., чистая прибыль — 847 млн руб.

Идэль Гумеров

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