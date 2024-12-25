В зоне СВО погиб многодетный отец из Ростовской области

В ходе специальной военной операции (СВО) погиб 43-летний военнослужащий Евгений Гуртовой из Ростовской области. Об этом сообщает портал DonDay.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

До службы на СВО Евгений Гуртовой проживал в поселке Красный Колос Аксайского района. В 2022 году его мобилизовали в ряды ВС РФ. В течение двух лет он выполнял боевые задачи на территории ЛДНР. Военнослужащий был награжден награжден Орденом Мужества.

В сентябре 2024 года он погиб, получив смертельное ранение во время выполнения боевого задания.

У бойца осталась жена и трое детей.

Анна Анисова