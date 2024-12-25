Назначены представители губернатора на выборах главы Карабаша

Назначены члены конкурсной комиссии для отбора кандидатов на пост главы Карабашского округа от губернатора Челябинской области. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Выбирать главу округа будут заместитель губернатора Роман Воллерт, заместитель руководителя аппарата губернатора и регионального правительства Александр Зацепин и зампредседателя законодательного собрания Челябинской области Павел Киселев.

От горсобрания Карабаша в состав конкурсной комиссии войдут депутаты Иван Беспалов, Андрей Крамер и Александр Юшков. Для участия в отборе на должность главы подали заявки три человека: начальник отдела по имущественным и жилищным отношениям администрации округа Галина Коробова, заместитель главы по финансам и экономике Павел Титов и начальник управления экономики Карабаша Елена Шарлоимова. Конкурс состоится 15 января 2025 года.

Виталина Ярховска