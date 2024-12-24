Студотряды присоединились к уборке пляжей Кубани от мазута

Студенческие отряды Краснодарского края приступили к ликвидации разлива нефти на Черноморском побережье. Об этом сообщает пресс-служба Российских студенческих отрядов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Российских студенческих отрядов Фото: пресс-служба Российских студенческих отрядов

Студенты из Краснодарского регионального отделения, а также участники педагогического проекта «Гагарин» приняли участие в уборке нефтепродуктов с Черноморского побережья в Анапе. По словам председателя правления отрядов Михаила Киселева, около 100 участников РСО помогают в уборке и очистке пляжей в Анапе.

«В такие моменты всегда важна слаженная совместная работа и поддержка. И участники РСО никогда не остаются в стороне и всегда знают, что каждая помощь сейчас важна»,— отметил господин Киселев.

Алина Зорина