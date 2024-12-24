За диверсию ответит по-строгому

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил гражданина РФ Павла Левченко к 22 годам колонии строгого режима за взрывы на железной дороге и подготовку других терактов. Осужденный, по версии следствия, начал сотрудничать со спецслужбами Украины еще в 2022 году, живя в Запорожье, затем по заданию кураторов он переехал в Крым и в июне устроил там два взрыва железнодорожного полотна во время прохождения по ним грузовых поездов. Также Левченко планировал подорвать топливный склад и организовать еще один взрыв на железной дороге, однако был задержан. В суде обвиняемый вину признал полностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда

Во вторник, 24 декабря, Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал гражданина РФ Павла Левченко виновным в государственной измене, прохождении обучению террористической деятельности, осуществлении двух терактов и покушении на совершение еще пяти, а также в незаконном изготовлении и хранении четырех взрывных устройств (ст. 275, ст. 205.3, п. «в» ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1, п. «в» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ). Ему назначено 22 года в колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а также штраф 1 млн руб.

Как прозвучало в зале суда, Павлу Левченко 43 года, он уроженец Риги. Получил высшее образование, холост. По версии следствия, 9 апреля 2022 года на территории города Запорожья Запорожской области Левченко начал общаться с сотрудником главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР МОУ) и согласился на сотрудничество.

С 10 мая по 20 августа 2022 года Павел Левченко на полигоне под руководством куратора из ГУР МОУ учился обращаться с огнестрельным оружием, взрывными устройствами и взрывчатыми веществами. «Кроме того, в ходе обучения Левченко приобрел теоретические знания и практические навыки по визуальному наблюдению, конспирации своей преступной деятельности, в том числе, изменению внешности при помощи нанесения на себя грима»,— отмечается в материалах дела.

Украинские кураторы составили Павлу Левченко маршрут для въезда в РФ и придумали ему легенду переезда в Крым. 24 сентября 2022 года он пересек российскую границу и 3 октября того же года прибыл на полуостров. В апреле 2023-го Левченко получил задание изъять из тайников в Крыму и в Запорожской области компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств. В следующие несколько недель он забрал «закладки» из тайников у трасс, у домов в Мелитополе, а также на участке вблизи АЗС. Диверсант перевез компоненты взрывчатки в Симферополь, часть — разложил по разным местам города, а часть — хранил у себя дома.

В мае 2023 года Левченко дали задание изготовить бомбы и устроить взрывы. В воскресенье, 11 июня, около 15:25 обвиняемый подорвал железнодорожное полотно в Кировском районе Крыма во время прохождения по нему грузового поезда. Взрыв произошел прямо перед поездом, машинист успел применить экстренное торможение. В результате были повреждены рельсы, шпалы и локомотив. Для пассажиров вставшего следом пассажирского поезда «Таврия» организовали трансфер автобусами. «Пострадавших нет. Лично держу ситуацию на контроле. Прошу всех соблюдать спокойствие»,— написал тогда в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. Спустя менее чем два часа железнодорожная инфраструктура в месте взрыва была восстановлена. Имущественный ущерб оценили в 250 тыс. руб.

Около 8:45 27 июня 2023 года Левченко устроил аналогичный теракт на перегоне Владиславовка — Петрово в Кировском районе Крыма. «Пострадавших нет, на месте работают профильные службы. Ремонтные работы займут от четырех до восьми часов»,— написал господин Аксенов. В этот раз имущественный ущерб превысил 600 тыс. руб.

«Безусловно, это все проделки украинской нацистской команды, это все люди, которых они сюда подсылают. Безусловно, это не крымчане»,— заявил тогда председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

Как прозвучало в зале военного суда, в октябре 2023 года Павел Левченко изготовил еще четыре взрывных устройства. Согласно плану, в ноябре он должен был устроить теракт на топливном складе, расположенном вблизи железнодорожной станции «Айвазовская» в Феодосии и два взрыва на железной дороге, а в декабре – еще два подрыва железнодорожного полотна. Однако 23 октября 2023 года Левченко задержали сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «За 11 месяцев пребывания в Крыму я выполнил три подрыва. Это подрыв газовой трубы, подрыв железнодорожного пути, не приведший к сходу состава, подрыв в районе станции Владиславовка. Также было наружное наблюдение за лицами, которые интересовали моего куратора»,— рассказал в эфире федерального телеканала Павел Левченко

Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда «За 11 месяцев пребывания в Крыму я выполнил три подрыва. Это подрыв газовой трубы, подрыв железнодорожного пути, не приведший к сходу состава, подрыв в районе станции Владиславовка. Также было наружное наблюдение за лицами, которые интересовали моего куратора»,— рассказал в эфире федерального телеканала Павел Левченко

Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда

В декабре 2023 года ФСБ сообщила об обезвреживании в Крыму разветвленной агентурной сети украинских спецслужб. Как сообщал «Ъ-Кубань», злоумышленники планировали нападения на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя крымского парламента Владимира Константинова, общественного деятеля Олега Царева и блогера Александра Талипова. «Предотвращено совершение 14 диверсионно-террористических актов. Задержаны 18 агентов и пособников Киева, причастных к совершению пяти диверсий, за подготовку терактов 10 человек уже осуждены»,— говорится в сообщении ЦОС ФСБ России. По данным контрразведчиков, у агентов изъяли 200 кг взрывчатки и 37 самодельных взрывных устройств. В ведомстве считают, что группировка была создана под контролем Запада.

Ряд федеральных телеканалов тогда выпустил сюжеты, посвященные обезвреживанию диверсионной группировки, среди участников которой фигурировал и Павел Левченко. «За 11 месяцев пребывания в Крыму я выполнил три подрыва. Это подрыв газовой трубы, подрыв железнодорожного пути, не приведший к сходу состава, подрыв в районе станции Владиславовка. Также было наружное наблюдение за лицами, которые интересовали моего куратора»,— рассказал диверсант в эфире телеканала «Россия 1». В сюжете уточняется, что все разговоры Лещенко со своим куратором Русланом Канашко о подготовке терактов полностью контролировались российскими спецслужбами. Сообщалось также, что Левченко бежал с Украины, потому что не хотел вступать в ряды ВСУ, однако в итоге был завербован украинской военной разведкой.

В суде Павел Левченко признал вину и отказался от дачи показаний, подтвердив при этом показания, данные в ходе предварительного следствия.

Мария Иванова