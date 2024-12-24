Резидент Сириуса предложил технологию для очистки Черного моря от мазута

Компания «Эфиродинамика» – резидент Сириуса разработала технологию, которая может помочь в очистке Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба федеральной территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФТ Сириус Фото: пресс-служба ФТ Сириус

Предприятие предлагает очистить почву, грунт и водные объекты, загрязненные нефтепродуктами, с использованием микробиологических препаратов-нефтедеструкторов. По словам генерального директора инвестиционно-технологической компании «Эфир» Ивана Ожгихина, данная технология с высокой эффективностью решает задачи очистки поверхностей, загрязненных нефтью и нефтепродуктами. Она успешно применяется для очистки как пресных, так и морских вод, болот, почв и грунтов. Эта технология уже показала свою эффективность на крупных нефтеперерабатывающих заводах, где она была использована для устранения значительных объемов загрязнений. Ее применение в Анапе может значительно облегчить ликвидацию последствий аварии, восстановить акваторию и минимизировать риски для окружающей среды.

В процессе биологической очистки от нефтяного загрязнения в окружающей среде остаются только нетоксичные продукты разложения нефти и бактериальный белок, который легко разлагается и не требует дополнительной утилизации. Эта процедура значительно ускоряет процесс ликвидации аварийных разливов и способствует восстановлению экологического баланса.

Как отмечает пресс-служба Сириуса, тестирование технологии будет осуществляться с привлечением специалистов Международного научного центра в области экологии и изменения климата Научно-технологического университета «Сириус» и возможностей Лабораторного комплекса.

Алина Зорина