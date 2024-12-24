Ремонт в ростовской котельной на проспекте Королева завершен

Сотрудники «Ростовских теплосетей» завершили ремонт трубопровода в котельной РК-3 ООО «Лукойл-Ростовэнерго». После заполнения системы, абонентов снова подключат к системе — сообщает пресс-служба городского Департамента ЖКХ и энергетики.

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По словам главы городской администрации Алексея Логвиненко, на то, чтобы вернуть тепло в дома ростовчан может уйти еще несколько часов. Прорыв на теплосети произошел ранним утром 24 декабря, оставив часть Северного и Ворошиловского районов без теплоснабжения. Контроль за ремонтом котельной взяла на себя прокуратура Ростовской области.

Дмитрий Ковалевский