Гражданина Турции, обвиняемого в убийстве двух человек, экстрадировали из РФ

Из России экстрадировали гражданина Турции, который обвиняется в убийстве двух человек. Ранее его задержали в Сочи, сообщает пресс-служба МВД России.

В международном аэропорту Внуково сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН передали представителям иностранных государств гражданина Турецкой Республики Алихана Келеша. Он был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола в связи с обвинениями в умышленном убийстве, покушении на убийство, подделке официальных документов и незаконном ношении оружия.

Согласно данным, предоставленным компетентными органами Турецкой Республики, в 2020 году обвиняемый и его брат решили отомстить мужчине, которого считали виновным в смерти их отца. Вместе с наемным соучастником они открыли огонь по жертве и другим людям, находившимся на месте происшествия. В результате два человека погибли, а один был ранен. Кроме того, обвиняемый изготовил поддельное удостоверение личности для своего сообщника.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, Алихану Келешу удалось скрыться и позже выехать за границу. В 2023 году он был объявлен в международный розыск. В ноябре его задержали российские полицейские в Сочи. В июле этого года Генеральная прокуратура РФ удовлетворила запрос турецкой стороны о выдаче разыскиваемого.

Алина Зорина