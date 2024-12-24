В Сочи начал курсировать «Автобус желаний»

В преддверии Нового года в Сочи на маршрут вышел «Автобус желаний». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Праздничный автобус украшен яркими наклейками и гирляндами. Он курсирует по маршруту 105Э, который связывает центр Сочи с горным кластером.

По словам заместителя главы города Вячеслава Бауэра, автобус будет ездить до Старого Нового года. 27 и 29 декабря запланировано проведение флешмоба «Новый год в автобусе», с наступающим праздником пассажиров поздравят Дед Мороз и Снегурочка.

В преддверии Нового года транспортные предприятия Сочи празднично оформили более 40 автобусов. Главным символом стал новогодний шар, выполненный в белом и золотом цветах. В дизайн логотипа включили узнаваемые архитектурные и природные достопримечательности курорта.

В ночь с 31 декабря на 1 января для жителей и гостей курорта до полуночи продлят работу автобусов № 30, 38, 48, 83, 87н, 92, 95, 550, 556, 560. Также в Рождественскую ночь до 03:00 по мск продлят работу общественный транспорт № 30, 38, 43, 92, 95, 556, 560.

1 и 2 января в связи с низким уровнем пассажиропотока на всех городских и пригородных маршрутах, за исключением маршрутов горного кластера, будет действовать расписание выходного и праздничного дня.

Алина Зорина