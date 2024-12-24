В Краснодаре 19 и 30 декабря будут работать предновогодние ярмарки

Предновогодние ярмарки выходного дня будут работать в Краснодаре 29 и 30 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Для удобства жителей краевой столицы было принято решение перенести ярмарки выходного дня на 29 и 30 декабря. В мэрии отметили, что это связано с тем, что последняя суббота этого года — рабочий день.

Ярмарки будут работать по адресам: ул. Длинная, 135–137/1/ул. Красноармейская, 106/1, ул. Уральская № 170/7, ул. Евдокии Бершанской (вблизи строения № 216/1), ул. Героя Яцкова (вблизи дома № 11), ул. Архитектора Ишунина (вблизи строения № 7, к. 1), ул. Бургасская (вблизи дома № 31/1). А также по улицам: Дзержинского (вблизи дома № 213), Каляева (вблизи строения № 198), Одесская (вблизи дома № 48), Восточно-Кругликовская (вблизи дома № 26) и проспект Чекистов (вблизи домов № 7/3 и № 9/1).

Алина Зорина