Служебное расследование начали в лицее №38 из-за взрыва учебной гранаты

После взрыва учебной гранаты в лицее №38 во всех школах Нижнего Новгороде будут проверено оборудование в кабинетах, где преподают «Основы безопасности и защиты Родины». По данным городского департамента образования, в самом лицее проводится служебное расследование.

Как писал «Ъ-Приволжье», днем 24 декабря в лицее №38 во время урока «Основы безопасности и защиты Родины» у школьника в руках взорвалась учебная граната. Он получил «незначительную травму» и был доставлен в больницу.

Андрей Репин