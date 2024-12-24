Экс-председателя госжилстройнадзора Башкирии обвиняют в получении взяток

Управление СКР по Башкирии предъявило обвинение бывшему председателю государственного комитета по жилищному и строительному надзору в получении взятки в крупном и особо крупном размерах группой лиц по предварительному сговору (ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ) Артуру Давлетшину. Как сообщили пресс-службы управлений СКР и ФСБ по региона, летом текущего года вместе с начальником отдела госкомитета он получил от представителя компании, строившей оптово-распределительный центр в Благовещенске, взятку в размере 2,5 млн руб.

«Сотрудниками УФСБ установлено, что чиновник потребовал от коммерческой организации 2,5 млн руб. за подписание и выдачу положительного заключения о соответствии построенного объекта проектной документации»,— говорится в пресс-релизе.

За аналогичные услуги председатель госкомитета с тем же подчиненным и ведущим специалистом-экспертом по строительству получили 350 тыс. руб. Взятку передал представитель компании-подрядчика, построившей автономную систему теплоснабжения в административном здании в Агидели.

Преступления выявлены оперативниками управления ФСБ России по Башкирии.

Обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела в отношении двоих взяткодателей, начальника отдела и ведущего специалиста госкомитета продолжается. Им избраны меры пресечения, связанные с изоляцией от общества, сообщила пресс-служба управления СКР по региону.

Как сообщал «Ъ-Уфа», господин Давлетшин указом главы региона Радия Хабирова уволен с занимаемой должности.

«Радий Хабиров неоднократно говорил, что коррупционерам нет места в органах власти и что он будет решительно с ними бороться. Поэтому сегодня подписал указ об увольнении Артура Давлетшина с поста руководителя госжилстройнадзора. Далее предстоит работа правоохранительных и следственных органов, которые установят все обстоятельства совершенных правонарушений»,— прокомментировала решение пресс-секретарь главы Башкирии Диана Сафаргалеева

Наталья Балыкова