Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экс-председателя госжилстройнадзора Башкирии обвиняют в получении взяток

Управление СКР по Башкирии предъявило обвинение бывшему председателю государственного комитета по жилищному и строительному надзору в получении взятки в крупном и особо крупном размерах группой лиц по предварительному сговору (ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ) Артуру Давлетшину. Как сообщили пресс-службы управлений СКР и ФСБ по региона, летом текущего года вместе с начальником отдела госкомитета он получил от представителя компании, строившей оптово-распределительный центр в Благовещенске, взятку в размере 2,5 млн руб.

«Сотрудниками УФСБ установлено, что чиновник потребовал от коммерческой организации 2,5 млн руб. за подписание и выдачу положительного заключения о соответствии построенного объекта проектной документации»,— говорится в пресс-релизе.

За аналогичные услуги председатель госкомитета с тем же подчиненным и ведущим специалистом-экспертом по строительству получили 350 тыс. руб. Взятку передал представитель компании-подрядчика, построившей автономную систему теплоснабжения в административном здании в Агидели.

Преступления выявлены оперативниками управления ФСБ России по Башкирии.

Обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела в отношении двоих взяткодателей, начальника отдела и ведущего специалиста госкомитета продолжается. Им избраны меры пресечения, связанные с изоляцией от общества, сообщила пресс-служба управления СКР по региону.

Как сообщал «Ъ-Уфа», господин Давлетшин указом главы региона Радия Хабирова уволен с занимаемой должности.

«Радий Хабиров неоднократно говорил, что коррупционерам нет места в органах власти и что он будет решительно с ними бороться. Поэтому сегодня подписал указ об увольнении Артура Давлетшина с поста руководителя госжилстройнадзора. Далее предстоит работа правоохранительных и следственных органов, которые установят все обстоятельства совершенных правонарушений»,— прокомментировала решение пресс-секретарь главы Башкирии Диана Сафаргалеева

Наталья Балыкова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...