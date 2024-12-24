В Краснодаре с начала года 134 сироты обрели семьи
С начала 2024 года в Краснодаре 134 ребенка, оставшихся без попечения родителей, обрели семьи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Евгений Наумов.
Фото: Маргарита Синкевич
Сейчас 282 семьи в краевой столице готовы взять на воспитание ребенка. Со всеми кандидатами работают психологи краевого методического центра. В 1,2 тыс. краснодарских семей воспитываются как родные, так и подопечные дети.
«Это еще раз доказывает, что краснодарцы — смелые и ответственные»,— отметил глава города.