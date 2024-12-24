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В Краснодаре с начала года 134 сироты обрели семьи

С начала 2024 года в Краснодаре 134 ребенка, оставшихся без попечения родителей, обрели семьи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Евгений Наумов.

Фото: Маргарита Синкевич

Фото: Маргарита Синкевич

Сейчас 282 семьи в краевой столице готовы взять на воспитание ребенка. Со всеми кандидатами работают психологи краевого методического центра. В 1,2 тыс. краснодарских семей воспитываются как родные, так и подопечные дети.

«Это еще раз доказывает, что краснодарцы — смелые и ответственные»,— отметил глава города.

Алина Зорина

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