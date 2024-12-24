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Вице-премьер РФ призвал привлечь инвесторов в проект «Пять морей и озеро Байкал»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил о необходимости привлечения инвесторов в проект «Пять морей и озеро Байкал». В связи с этим он поручил провести выездные мероприятия, сообщает правительство РФ.

Фото: Александра Каверина

Фото: Александра Каверина

Дмитрий Чернышенко дал несколько поручений, среди которых организация выездных мероприятий для привлечения иностранных инвесторов, в частности из Саудовской Аравии, ОАЭ и Турции. Также было предложено создать отдельный стенд по проектам в рамках форума «Путешествуй!», который пройдет в июне на ВДНХ. Цель — привлечь частных инвесторов.

Господин Чернышенко напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» был утвержден федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал». Общий объем финансирования до 2030 года составляет 103 млрд руб. Он отметил, что по некоторым входящим в него проектам наблюдается хорошая динамика.

Заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков сообщил, что из 11 «дорожных карт» по созданию круглогодичных курортов утверждены 10, в том числе в Краснодарском крае.

Заместитель министра сообщил, что дорожная карта по проекту создания нового морского курорта «Новая Анапа» была утверждена еще в 2023 году. Однако сейчас требуется внести некоторые изменения в план.

Проект «Пять морей» предполагает создание круглогодичных курортов фактически по всей России. Речь идет о Японском, Балтийском, Азовском, Черном и Каспийском морях, а также озере Байкал.

Алина Зорина

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