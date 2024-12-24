82-летняя жительница Чебоксар перевела мошенникам 2 млн руб. после звонка о якобы истекающем сроке пользования газовой колонкой. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Чебоксары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мошенники похитили у пенсионерки из Чебоксар 2 млн рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Мошенники похитили у пенсионерки из Чебоксар 2 млн рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, неизвестная женщина позвонила пенсионерке и представилась сотрудницей газовой службы. Она сообщила об истечении срока эксплуатации газовой колонки и попросила назвать код из СМС для оформления нового договора. Затем через мессенджер женщине позвонил лжесотрудник правоохранительных органов, который предупредил, что ее накопления могут похитить, и попросил перевести деньги на «безопасный» счет.

Сотрудники банка неоднократно расспрашивали пожилую клиентку, не находится ли она под влиянием мошенников. Однако, чтобы успокоить их подозрения, злоумышленники отправили женщине поддельный договор купли-продажи дачи в Краснодарском крае. После этого женщина сняла и перевела все свои сбережения. О продолжающихся звонках она рассказала родственникам, которые убедили ее обратиться в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Анар Зейналов