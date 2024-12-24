В Европе подготовились к Рождеству

В католических странах в преддверии Рождества усиливают меры безопасности. Это происходит после теракта в немецком Магдебурге, где автомобиль въехал в толпу на праздничной ярмарке: пять человек погибли, около 200 получили ранения. Власти почти всех земель ФРГ увеличили количество полицейских в местах массовых мероприятий. Повысили меры безопасности также власти Бельгии и Латвии, а в Нью-Йорке ограничили движение транспорта возле рождественских ярмарок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Annegret Hilse / Reuters Фото: Annegret Hilse / Reuters

Тем не менее в Германии все равно сохраняется предпраздничное настроение, сообщил собственный корреспондент “Ъ FM” в Берлине Андрей Урбан: «Рождественское настроение распространяется с первого адвента, то есть первого из четырех воскресений перед католическим Рождеством. В это время открываются рождественские ярмарки, по радио звучат рождественские песни, на улицах появляются новогодние елки, и немцы начинают украшать свои дома светящимися гирляндами. Рождество, пожалуй, самый любимый и главный праздник в Германии. Поэтому в этом году новость о трагедии в Магдебурге, где невменяемый водитель врезался в толпу людей на рождественском рынке, безусловно, шокировала всех и каждого в стране.

Одними из первых меры безопасности на рождественских ярмарках усилили власти Берлина. Аналогичные меры приняли власти многих немецких городов и земель. В то же время власти призвали население не паниковать и заявили, что не видят конкретных угроз для посетителей рождественских рынков.

Несмотря на то, что германской экономике сейчас приходится весьма нелегко, простые немцы не стали более скупыми и на Рождество в этом году точно не экономят.

Как ожидается, оборот новогодних товаров и услуг в 2024-м составит более €120 млрд. И это ровно столько же, сколько в прошлом году, хотя прогнозы были гораздо более мрачными».

Главную рождественскую ель в Италии традиционно установили на площади Святого Петра в Ватикане. Это 200-летнее дерево высотой почти 30 м. Его вырубка и транспортировка обошлась в €6 тыс., это более 600 тыс. руб. При этом несколько экологических организаций из провинции Трентино выступили против традиции и собрали 40 тыс. подписей под петицией с просьбой прекратить использование живых деревьев. В Италии усиливают меры безопасности так, чтобы они не мешали празднованию, рассказал местный журналист Сергей Иезуитов, однако туристов в этот период в стране не так много:

«Что касается туристов, это не тот период, когда приезжает очень много людей. Предрождественская неделя не рассчитана на то, чтобы люди занимались шопингом, ходили по торговым центрам. Здесь все камерное, семейное, уютное должно быть. Отправляются круизные суда, где народ будет отмечать Рождество и Новый год на борту. Потом будет Settimana bianca, так называемая Белая неделя, когда те, кто увлечены лыжами, отправляются или в горы, или туда, где можно на равнинных лыжах походить. Итальянцы в принципе позитивно настроены, все с уверенностью смотрят в будущее. Если брать крупные транспортные узлы, например, главный вокзал Рима, там обычно дежурят вооруженные патрули.

В местах скопления людей, в больших торговых центрах, конечно, тоже есть агенты, но в штатском, и делается все так, чтобы не нагнетать атмосферу, чтобы сохранялось веселое настроение праздника».

В центре Лондона в рождественский период собираются в основном туристы, местные жители предпочитают отмечать праздник в семейном кругу, рассказал журналист из Великобритании Антон Бирюков: «Никаких особых изменений в связи с терактом в Германии на улицах центрального Лондона в общем-то не заметно. Людей очень много, в основном в центре находятся туристы. Местные предпочитают гулять в рамках своего района.

В принципе конструкция улиц Лондона не устроена так, что где-то можно было бы разогнаться. Меры безопасности все естественным образом реализованы. Конечно, повсюду ярмарки, различные гуляния, в церквях хоры, концерты, творческие вечера, праздничные ужины. Сейчас канун Рождества, все покупают подарки, в продуктовых магазинах сметают весь столовый набор. Завтра транспорт встанет, и люди останутся дома или сегодня доедут куда-нибудь к родственникам и будут праздновать».

Выходные в честь Рождества в Европе обычно приходятся на 25 и 26 декабря.

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Елена Иванова