В Ярославле и Рыбинске отменили двойную оплату на кольцевых маршрутах

В Ярославле и Рыбинске оплата на кольцевых маршрутах теперь будет производиться один раз, при входе в транспорт. Об этом сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Ранее жители Рыбинска возмутились тем, что вынуждены дважды платить при проезде по кольцевому маршруты. Пассажирам объясняли, что при проезде через конечную остановку проезд нужно оплачивать вновь, так как начинается новый рейс. Обращения стали объектом внимания и министра транспорта.

«Ситуация, мягко говоря, неприятная. Люди не должны переплачивать, когда едут по одному и тому же маршруту»,— написал Роман Душко в своем Telegram-канале.

В результате было решено отменить двойную оплату. Как сообщил господин Душко, «Организатор перевозок» уже внес изменения в систему оплаты в Рыбинске на автобусных маршрутах №7, 8, 11, 18, 19, 20, 25, троллейбусных — №1, 4, 5. До конца года такие же изменения внесут на маршрутах № 7, 17, 19, 19К, 57, 65, 70, 77 и 85 в Ярославле.

Алла Чижова