Специалисты начали оценку ущерба на Кубани после крушения танкеров

В Краснодарском крае начаты работы по оценке ущерба в рамках следственных действий после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом в эфире телеканала «Кубань 24» рассказал врио начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Андрей Потахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЕДДС Краснодара Фото: пресс-служба ЕДДС Краснодара

В рамках следственных мероприятий соответствующие органы занимаются оценкой ущерба, который был причинен окружающей среде. В оценку ущерба войдут все аспекты: заражение почвы, а также состояние флоры и фауны. Данные будут собраны и проанализированы для получения более полной картины нанесенного ущерба.

Ранее Андрей Потахов заявил, что на Кубани обработают два галечных пляжа сорбентом для очистки от нефтепродуктов. Есть два участка, на которые уже завезли сорбент.

Алина Зорина