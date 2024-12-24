«Медиалогия» назвала слова «вайб» и «сигма» самыми упоминаемыми в 2024 году

Согласно рейтингу компании «Медиалогия», лидерами по упоминаемости в российских соцмедиа в 2024 году стали слова «вайб», «сигма» и «квадробер». Слово «вайб» упоминается в более чем 5,7 млн сообщений, «сигма» — в 4 млн сообщений, «квадробер» — в 2,7 млн сообщений.

В релизе «Медиалогии» (есть у ТАСС) говорится, что в топ-10 по частоте упоминаний также вошли слова «капибара» (2,2 млн сообщений), «скуф» (1,7 млн), «тапать/тапалка» (1,6 млн), «инсайт» (1,4 млн), «докс» (872 тыс.), «пикми» (773 тыс.) и «нормис» (532 тыс.).

Вайб — атмосфера вокруг чего-либо, общее настроение, создаваемое человеком или местом. Сигма — независимый и самодостаточный человек. Квадробер — представитель молодежной субкультуры «квадробинг» (имитация поведения и внешности животных). Докс — это поиск конфиденциальной информации в интернете, которую потом используют для шантажа. Слова «тапать» и «тапалка» используются в контексте игр, где действия выполняются нажатием на экран. Инсайт — внезапное осознание, которое позволяет увидеть проблему в новом свете. Скуфами называют мужчин старше 30 лет, которые не следят за собой и избегают занятий спортом. Пикми — девушка, пытающаяся заслужить внимание противоположного пола. Нормисами называют людей, «далеких от субкультур», отметили в «Медиалогии».

Рейтинг компания составляла исходя из количества сообщений в социальных сетях, форумах, блогах. В топ вошли слова, которые недавно появились в русском языке или получили новые смысловые значения, а также те, которые показали рост более 100% по упоминаемости в соцсетях относительно 2023 года. Исследование проводилось в период с 1 января по 22 декабря 2024 года.

Полина Мотызлевская