Правительство РФ продлило запрет на вывоз риса из страны

Правительство РФ продлило до 30 июня 2025 года временный запрет на вывоз из России риса и рисовой крупы. Соответствующее постановление опубликовано на сайте ведомства. Решение принято для поддержания стабильного обеспечения внутреннего рынка этой продукцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В правительстве РФ уточнили, что запрет не распространяется на поставки риса и рисовой крупы в государства–члены Евразийского экономического союза, а также Абхазию и Южную Осетию. Кроме того, продукцию можно отправлять в другие страны для оказания гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок.

Изпод действия временного запрета российские власти исключили поставки риса для посева в государства-партнеры.

Временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы ввели в РФ с 1 июля 2022 года. Это было сделано в рамках защитных мер во внешней торговле. Позже запрет продлили до конца 2024 года.

Краснодарский край является крупнейшим регионом-производителем риса. В 2024 году валовой сбор риса в первоначальном весе (до доработки) в Краснодарском крае составил 862 тыс. тонн. В 2022 году отрасль столкнулась с серьезными проблемами из-за разрушения Федоровского гидроузла. После этого был введен запрет на экспорт риса. Сейчас Национальный рисовый союз активно выступает с инициативой возобновления экспорта риса, предлагая разрешить поставлять 40–60 тыс. тонн продукции. Кубанские рисоводы считают, что это позволило бы производителям вернуть стабильные рынки сбыта и обеспечить дальнейший рост отрасли без угрозы дефицита на внутреннем рынке.

Подробнее в материале «Ъ-Кубань» — «НаРИСовались».

Татьяна Ручкина