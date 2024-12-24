На торги выставили 205 млн рублей долга экс-депутата Аксайского района Назарова

Право требования ООО «Сигма» в сумме 204,7 млн руб. к соучредителю строительной фирмы из Аксая (экс-депутату Аксайского района) Андрею Назарова и его сестре (владелице застройщика «Авантаж») Татьяне Руф выставили на торги. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из материалов дела следует, что заявки на участие в аукционе принимаются с 13 января до 17 марта 2025 года. Торги назначены на 18 марта.

Как ранее сообщал «Ъ-Юг», компанию «Сигма» в ноябре 2018 года признали банкротом. Исковые требования к банкроту подали 420 кредиторов, в основном физические лица. В декабре того же года соучредителя строительной фирмы «Сигма» и экс-депутата Аксайского района Андрея Назарова заключили под стражу по обвинению в мошенничестве на 500 млн руб. при строительстве многоквартирного дома (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Потерпевшими по делу уже проходят более 200 обманутых дольщиков. Фигурантом дела также является бизнес-партнер и сестра обвиняемого — владелец строительной фирмы «Авантаж» Татьяна Руф. Обе строительные компании в настоящее время признаны банкротами.

«Уставлено, что ООО „Сигма“ в лице Назарова и Руф с 2012 по 2017 год, заключив 307 договоров долевого участия на строительство 18-этажного жилого дома […] на общую сумму 565 млн руб., не смогли выполнить взятые на себя обязательства по выполнению долевого строительства дома, похитив путем обмана денежные средства, оплаченные дольщиками в размере 497,5 млн руб.»,— говорится в постановлении Аксайского городского суда.

В 2012 году компания «Сигма» заявила о планах построить в Аксае по улице Менделеева два многоквартирных жилых дома на 300 и на 160 квартир. Застройщик начал привлекать средства через договоры долевого участия. Генеральным подрядчиком строительства была фирма «Авантаж» (по данным сервиса Kartoteka.ru, фирма зарегистрирована по тому же адресу, что и «Сигма»). ООО «Сигма» должно было сдать многоэтажки в 2015 и 2017 годах, однако неоднократно переносила сроки сдачи объектов. Согласно информации, опубликованной на сайте администрации Аксая, к настоящему времени для одного из домов подготовлен только фундамент и забиты сваи; «коробка» второго дома возведена, но к ней не подведены инженерные сети.

Тат Гаспарян