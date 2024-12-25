В Татарстане за 11 месяцев 2024 года медицинские услуги оказали 100 тыс. иностранным гражданам из 166 стран на сумму 300 млн руб. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказали в пресс-службе Минздрава республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане в 2024 году лечение прошли 100 тыс. иностранцев на 300 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане в 2024 году лечение прошли 100 тыс. иностранцев на 300 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С 2019 года в Татарстане реализуется региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

За последние пять лет больше всего медицинских услуг оказали гражданам Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Киргизии и Казахстана. Наиболее востребованными направлениями и профилями у медицинских туристов являются: проведение check-up, трансплантация, стоматология, онкология, офтальмология, нейрохирургия, сердечно-сосудистая хирургия, оториноларингология, акушерство и гинекология, урология, травматология и ортопедия.

Диана Соловьёва