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В Сочи пройдет более 130 новогодних мероприятий

В период праздничных каникул в Сочи пройдет более 130 новогодних мероприятий в горном и прибрежном кластерах. В организации участвуют более 600 артистов, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

По словам заместителя главы Сочи Елены Канюк, в этом году в городе решили отказаться от масштабного празднования Нового года на площадях. Сэкономленные средства будут направлены на поддержку бойцов, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, и на оказание помощи их семьям. Несмотря на это, администрация подготовила специальную программу для жителей и гостей Сочи. Мероприятия пройдут во всех районах города, а также на горнолыжных курортах, которые предлагают свои развлекательные программы.

В Сочинском цирке до 12 января будет проходить шоу «Жар-птица». С 25 декабря новогодние мероприятия начнутся в городских домах культуры. Завтра, 25 декабря, на площади у администрации Адлерского района состоится фестиваль творчества, а в Лазаревском, на площади перед Центром национальных культур, пройдет представление «Письма Дедушке Морозу!».

В парке «Ривьера» на все дни каникул также подготовлена программа. Гостей ожидает интерактивный перформанс «Репортеры настроения», развлекательная программа с викторинами и подарками, а также работа вечерней танцплощадки. Все желающие смогут принять участие в параде сказочных героев. Кроме того, в парке откроется традиционная зимняя резиденция Деда Мороза и Снегурочки.

На курорте «Роза Хутор» жителей и туристов ждет встреча с «Магией Нового года». В интерактивном этнопарке «Моя Россия» Дед Мороз проведет экскурсии, где расскажет об истории и традициях празднования Нового года в стране. Экскурсии проходят ежедневно по 19 января два раза в день.

На курорте «Газпром-Поляна» в гондоле канатной дороги можно будет посетить резиденцию Деда Мороза. В канун Нового года он доставит гостей к площадке приюта «Пихтовый». Кроме того, на площади перед ТРЦ «Галактика» пройдут новогодние шоу с участием аниматоров, аквагримом и розыгрышем подарков. На курорте Красная Поляна запланировано шоу барабанщиков, новогоднее шествие, а также работа Дома Деда Мороза. Там будут театрализованные и интерактивные представления и открытые выступления музыкальных групп.

В парке «Дендрарий» в новогодние праздники состоится квест по ориентированию, участники которого получат призы и подарки. Гостей будут встречать Дед Мороз и Снегурочка. Канатная дорога будет работать ежедневно. Кроме того, четырежды в день гиды будут проводить организованные экскурсии по парку.

В Сочинском национальном парке можно посетить и другие места: Агурское ущелье и водопады, Орлиные скалы, гору Большой Ахун, Змейковские водопады, Ажек и Ореховские водопады. Все они открыты для пеших прогулок и станут дополнением к новогодним мероприятиям.

В честь Нового года Кавказский государственный заповедник предлагает бесплатные экскурсии. 2 января можно посетить Малое кольцо Тисо-самшитовой рощи. Для участия необходимо приобрести входной билет и записаться в день экскурсии в кассе. Кроме того, 2, 3 и 6 января пройдут бесплатные экскурсии по Вольерному комплексу «Лаура». А в эколого-информационном центре «Лаура» — программы с хороводами и экскурсии для детских групп.

В рамках новогоднего сезона в «Сочи Парке» будет представлена постановка «Тайна подснежников», в главных ролях которой выступят ведущие артисты Московского цирка Никулина. Это представление основано на сказке «Двенадцать месяцев» и дополнено современными спецэффектами. Цирковое шоу будет проходить ежедневно на сцене «Сочи Парк Арены» с 27 декабря по 8 января. Посещение этого представления уже включено в стоимость единого билета.

Алина Зорина

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