Шесть южных регионов и семнадцать городов - в числе лучших ESG-индекса России

Представлены итоги ESG-индекса городов и регионов за 2024 год. В ТОП-20 лучших попали сразу 3 южных субьекта РФ: Краснодарский край, Ростовская область и Севастополь.

Фото: Галина Амаранди

Также отмечены 8 региональных столиц и 9 городов Юга России и Северного Кавказа: Керчь, Ялта, Армавир, Новороссийск, Азов, Михайловск, Каспийск, Черкесск и Грозный.

В топ-20 субьектов страны с наивысшими результатами по всем трём ESG-компонентам, вошли: Краснодарский край, Ростовская область и Севастополь. В число лидеров блока «Окружающая среда» вошла Адыгея. По комфортности условий жизни - Чеченская Республика и Севастополь. В блоке «Управление» - Севастополь и Ростовская область.

Города Севастополь, Азов и Новороссийск отмечены как комплексно развивающие все 3 блока. В блоке «Управление» экспертами выделены Симферополь, Ростов-на-Дону и Элиста. В блоке «Окружающая среда» - ставропольский Михайловск, столицы Адыгеи Майкоп и Карачаево-Черкесии Черкесск. В блоке «Общество» - Севастополь, Керчь, Симферополь, Ялта. Армавир, Махачкала, Каспийск, Элиста и Грозный.

Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников

Фото: Евгений Чистяков

Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников отметил, что рынок южного устойчивого финансирования быстро растёт. Особенно - в недвижимости, АПК, туризме. Крупный и средний бизнес оказывают весомое влияние на окружающую среду. И южане, в свою очередь, тоже всё внимательнее относятся к этому вопросу. Поэтому на Юге России и Северном Кавказе быстро развиваются инфраструктура, идёт комплексная ESG-трансформация регионов и городов. Так, портфель ответственного финансирования банка уже превысил 213 млрд рублей, увеличившись с начала года в 1,8 раза.

Фото: нейросеть Сбера Kandinsky3

Составленный Сбером и ВЭБ.РФ ESG-индекс городов и регионов России — это система координат и инструментов, которая позволяет оценить прогресс на пути устойчивого развития и достижения национальных целей. Он включает данные по 16 комплексным факторам, объединённым в три блока: окружающая среда, общество и управление. В основе лежат показатели индекса качества жизни в городах России ВЭБ.РФ, а также ESG-ренкинга субъектов РФ Сбера. В этом году ESG-индекс охватил ещё больше территорий — 85 регионов и 250 городов (в 2023 году их было 218). Старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Липская отметила, что в следующем году продолжатся экспертные обсуждения методологии с более чем 20 городами и регионами, завершится синхронизация показателей индекса с целевыми показателями наццелей.