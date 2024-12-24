В Ростове продлили время работ в котельной до вечера

ООО «Ростовские тепловые сети» продлили работы по устранению дефекта трубопровода на территории котельной по пр. Королева до 24 декабря 20:00. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЖКХ и энергетики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Напомним, 7402066 утром 24 декабря в Ростове произошел прорыв теплосети на территории районной котельной ООО «Лукойл-Ростовэнерго». По этой причине часть Северного и Ворошиловского районов остались без тепла.

Вернуть тепло в дома обещали к 16:00. Однако работы осложнились местом расположения дефекта теплосети, который находится под стеной котельной.

Ева Китаева