Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростове продлили время работ в котельной до вечера

ООО «Ростовские тепловые сети» продлили работы по устранению дефекта трубопровода на территории котельной по пр. Королева до 24 декабря 20:00. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЖКХ и энергетики.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Напомним, 7402066 утром 24 декабря в Ростове произошел прорыв теплосети на территории районной котельной ООО «Лукойл-Ростовэнерго». По этой причине часть Северного и Ворошиловского районов остались без тепла.

Вернуть тепло в дома обещали к 16:00. Однако работы осложнились местом расположения дефекта теплосети, который находится под стеной котельной.

Ева Китаева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...