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Задержанного в Сочи подозреваемого в убийстве экстрадируют в Турцию

Генеральная прокуратура России удовлетворила запрос Турции о выдаче Алихана Келеша. Его обвиняют в умышленном убийстве, покушении на убийство, фальсификации документов, незаконном обороте оружия и участии в организованной преступной группе, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным следствия, 20 августа 2020 года Келеш с сообщниками застрелил в Турции Явуза Бешикчи, которого считал причастным к гибели своего отца. Также была убита знакомая погибшего Бешикчи, а попытка расправиться со свидетелем преступления не удалась.

Следователи установили, что обвиняемый изготовил поддельное удостоверение личности, чтобы помочь сообщнику скрыться после преступления. Турецкие правоохранители объявили Келеша в международный розыск в апреле 2023 года. В ноябре его задержали в Сочи и заключили под стражу.

Решение об экстрадиции вступило в законную силу. ФСИН России совместно с НЦБ Интерпола МВД России организует передачу обвиняемого турецким правоохранительным органам.

Вячеслав Рыжков

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