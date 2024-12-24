Согласована стратегия низкоуглеродного развития нижегородской ОЭЗ «Кулибин»

Стратегия низкоуглеродного развития нижегородское особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин» прошла согласование в минэкономразвития РФ. Как сообщили «Ъ-Приволжье», документ предполагает поэтапное создание на территориях ОЭЗ устойчивой инфраструктуры и стимулирование инноваций за счет привлечения «зеленых» и социально-ответственных инвестиций в регион.

В рамках стратегии на территории ОЭЗ «Кулибин» будут реализованы проекты по переходу к потреблению чистой и возобновляемой энергии, применению энергосберегающих материалов, использованию экологически чистого транспорта. Также на территории ОЭЗ будет организован раздельный сбор отходов и их переработка.

Как писал «Ъ-Приволжье», ОЭЗ «Кулибин» первой среди таких же преференциальных площадок, где будет реализована стратегия низкоуглеродного развития.

Андрей Репин