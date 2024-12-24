Рыбинск добивается возвращения в город филиала ЯГПУ

Администрация Рыбинска в 2025 году планирует обратиться в Министерство просвещения с предложением о возвращении в город филиала Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского. Об этом сообщил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

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Фото: Дмитрий Рудаков / «Вконтакте» Виды Рыбинска

Фото: Дмитрий Рудаков / «Вконтакте»

Напомним, что в прошлом году в Рыбинске на базе педагогического колледжа открыли представительство университета. По словам господина Рудакова, в филиале прошли обучение 35 начинающих учителей. Тем не менее власти города хотят, чтобы в Рыбинске открылся именно филиал.

«Большая работа уже проделана. Есть поддержка на уровне областного правительства. В следующем году будем отстаивать нашу позицию на уровне Министерства просвещения»,— сказал Дмитрий Рудаков.

Напомним, что в Рыбинске с 2013 года закрыт филиал ЯГПУ по требованию Министерства образования и науки РФ. Филиал не соответствовал требованиям: в нем обучались 400 студентов, хотя должно было не менее 500. Также не соответствовала инфраструктура, поскольку студенты занимались в стенах педколледжа.

Алла Чижова