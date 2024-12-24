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Режим повышенной готовности ввели в Нижнем Новгороде из-за снега

Мэрия Нижнего Новгорода ввела режим повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий. Соответствующее постановление опубликовано 24 декабря 2024 года, сам режим действует с 13 декабря.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Неблагоприятными погодными условиями в документе названый сильный снег, метель, снежные заносы и гололедица. Режим вводят для обеспечения надлежащего содержания территории города. Аналогичный документ мэрия принимала и в предыдущую зиму.

Для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в городе создали оперативный штаб, главам районов рекомендовано при необходимости ввести круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц. Они же должны постоянно контролировать состояние объектов жизнеобеспечения, ликвидацию возможных аварийных ситуаций на коммунальных сетях и организовать круглосуточную работу по уборке и вывозу снега.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в Нижегородской области сейчас действует особый противопожарный режим, введенный на период новогодних праздников.

Галина Шамберина

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