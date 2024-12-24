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Новая группа нижегородских волонтеров отправится в Анапу на расчистку берегов

Утром 25 декабря вторая группа волонтеров отправится из Нижнего Новгорода в Анапу, чтобы приять участие в расчистке морского берега от мазута. Набор желающих ведет Волонтерский центр Нижегородской области». В группе еще есть места для желающих присоединится.

Как писал «Ъ-Приволжье», первая группа нижегородских волонтеров отправилась в Анапу 20 декабря.

За пять дней до этого в Черном море произошла авария танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». В акваторию попало около 3 тыс. тонн мазута из 9,2 тыс. тонн нефтепродуктов

Андрей Репин

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