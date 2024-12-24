Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

За содержание городских дорог в 2025 году власти Батайска заплатят 96 млн рублей

Управление ЖКХ Батайска нашло подрядчика, готового содержать в порядке городскую дорожную сеть в 2025 году. Как следует из данных портала Госзакупок, это обойдется администрации в 96 млн руб.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В рамках тендера была подана лишь одна заявка. Исполнитель договора обязуется не только ремонтировать дороги в случае их повреждения, но и содержать в порядке дорожную инфраструктуру, включая остановки общественного транспорта, и контролировать работу освещения.

Дмитрий Ковалевский

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...