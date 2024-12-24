За содержание городских дорог в 2025 году власти Батайска заплатят 96 млн рублей
Управление ЖКХ Батайска нашло подрядчика, готового содержать в порядке городскую дорожную сеть в 2025 году. Как следует из данных портала Госзакупок, это обойдется администрации в 96 млн руб.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
В рамках тендера была подана лишь одна заявка. Исполнитель договора обязуется не только ремонтировать дороги в случае их повреждения, но и содержать в порядке дорожную инфраструктуру, включая остановки общественного транспорта, и контролировать работу освещения.