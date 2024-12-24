Подрядчик, нанятый для борьбы с шелкопрядами в Татарстане за 100 млн, попал в РНП

Подрядчик, нанятый Минлесхозом Татарстана для борьбы с шелкопрядами почти за 100 млн руб. в 2023 году, был добавлен в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Об этом на встрече с журналистами сообщил заместитель руководителя УФАС по Татарстану Алмаз Яфизов.

«В ходе рассмотрения дела на Министерство лесного хозяйства оказывалось давление, чтобы эти деньги были заплачены. Но в конечном счете они остались в бюджете»,— отметил Алмаз Яфизов.

Контракт предусматривал проведение мероприятий по уничтожению непарного шелкопряда в лесных насаждениях нескольких районов республики.

При приемке услуг заказчиком было установлено, что биологическая эффективность мероприятий не достигла установленного порога в 75%. В частности, в некоторых лесничествах эффективность обработки составила всего 13,7% и 22,5%. Также было выявлено, что работы проводились в дневное время, что противоречило условиям контракта, требующим выполнения работ в утренние или вечерние часы.

В результате неисполнения условий контракта и недостаточной эффективности работ действия исполнителя привели к ухудшению состояния лесов, что сделало деревья более уязвимыми к заболеваниям. УФАС приняло решение о включении ИП в реестр на срок 2 года, а суд первой инстанции оставил это решение в силе.

Влас Северин