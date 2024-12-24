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Коммерсантъ FM
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В Красноярском крае открыли движение по трассе «Сибирь» после ДТП

После аварии на участке трассы Р-225 «Сибирь» в Красноярском крае восстановили движение, сообщила пресс-служба регионального МЧС. В ДТП столкнулись две фуры и легковая машина Toyota. Пострадал один человек. Его госпитализировали.

Авария произошла на 958-м километре шоссе. После столкновения грузовики загорелись. В 16:14 по местному времени (12:14 мск) спасатели начали тушить пожар, а на участке трассы запустили реверсивное движение через поселок Громадск и село Рыбное.

Ликвидировать возгорание удалось в 16:53 по местному времени (12:53 мск). В 17:55 (13:55 мск) на основном участке шоссе восстановили дорожный поток.

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