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В Ленинградском районе Кубани купили для сирот квартиры за 51 млн рублей

В 2024 году в Ленинградском районе Кубани предоставили жилье 17 детям-сиротам, что на три квартиры больше, чем годом ранее. На эти цели из краевого бюджета направили почти 51 млн руб., сообщил в своем Telegram-канале глава района Юрий Шулико.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Сирот обеспечили квартирами в рамках целевой программы «Дети Кубани». Инициатива действует с 2008 года. За указанный период в Ленинградском районе собственниками жилья стали 291 человек.

Как отметил Юрий Шулико, качеству предоставляемых квартир уделяют особое внимание. Жилплощадь передали с чистовой отделкой, установленной сантехникой и подведенными коммуникациями.

В этом году построили одноэтажные дома с несколькими квартирами. Место проживания детей-сирот также включает в себя небольшой земельный участок.

Нурий Бзасежев

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