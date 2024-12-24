Ростовская область передала военным в зоне СВО квадроциклы и прицелы

Правительство Ростовской области передало подразделениям Южного военного округа и добровольческим казачьим формированиям в зоне СВО квадроциклы и прицелы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Преимуществами квадроциклов в зоне проведения СВО являются маневренность и высокая скорость. С их помощью доставляют боеприпасы и вывозят раненных.

Всего с начала СВО в подразделения ЮВО и добровольческие казачьи формирования были переданы техника и оборудование на сумму более 2,6 млрд руб. В том числе более 300 автомобилей повышенной проходимости, 25 квадроциклов, пять экскаваторов, более 1,5 тыс. квадрокоптеров, антидроновые ружья, тепловизоры, бинокли, радиостанции, миноискатели и инструменты.

Ева Китаева