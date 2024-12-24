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УФАС по Татарстану рассмотрело 295 жалоб на заказчиков за 2024 год

УФАС по Республике Татарстан за этот год рассмотрело 295 жалоб на действия заказчиков при проведении государственных и муниципальных закупок. Об этом на встрече с журналистами сообщил заместитель руководителя УФАС по Татарстану Алмаз Яфизов.

УФАС по Татарстану рассмотрело 295 жалоб на заказчиков за 2024 год

УФАС по Татарстану рассмотрело 295 жалоб на заказчиков за 2024 год

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

УФАС по Татарстану рассмотрело 295 жалоб на заказчиков за 2024 год

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из 295 жалоб — 179 были признаны обоснованными (60,68%). Также было выдано 212 предписаний, проведено 5 плановых и 96 внеплановых проверок.

В рамках национальных проектов УФАС проверило 60 таких закупок, по 41 из которых выявлены нарушения.

Внеплановые проверки проводились в том числе по поручению правоохранительных органов и прокуратуры.

Влас Северин

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