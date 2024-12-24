УФАС по Республике Татарстан за этот год рассмотрело 295 жалоб на действия заказчиков при проведении государственных и муниципальных закупок. Об этом на встрече с журналистами сообщил заместитель руководителя УФАС по Татарстану Алмаз Яфизов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран УФАС по Татарстану рассмотрело 295 жалоб на заказчиков за 2024 год

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ УФАС по Татарстану рассмотрело 295 жалоб на заказчиков за 2024 год

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из 295 жалоб — 179 были признаны обоснованными (60,68%). Также было выдано 212 предписаний, проведено 5 плановых и 96 внеплановых проверок.

В рамках национальных проектов УФАС проверило 60 таких закупок, по 41 из которых выявлены нарушения.

Внеплановые проверки проводились в том числе по поручению правоохранительных органов и прокуратуры.

Влас Северин