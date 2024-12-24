Волжское пароходство в 2024 году в два раза увеличило количество практикантов
В 2024 году на судах Волжского пароходства прошли практику 616 курсантов из учебных заведений судоходной отрасли. По данным пресс-службы, это в два раза больше по сравнению с годом ранее.
Фото: Волжское пароходство
В уходящем году 80% от общего числа рядового плавсостава на судах Волжского пароходства пришлось на учащихся профильных учебных заведений. Они работали на позициях вахтенного матроса или моториста-рулевого, хотя обучаются на судоводителей, судовых механиках и электриков.