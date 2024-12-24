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В Башкирии возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты строителям М-12

Дюртюлинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты рабочим ОАО «Хотьковский автомост», строившим участок дороги М-12 (ч. 1 ст. 145.1 УК РФ), сообщили в пресс-службе управления СКР по Башкирии.

Предварительно установлено, что руководство компании с октября не полностью выплачивает зарплату сотрудникам. Общая сумма задолженности не указывается. Уголовное дело возбуждено по жалобам рабочих.

Венера Хисамова

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