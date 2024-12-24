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Жильцам «Лазурных небес» разрешат вернуться после устранения аварийных конструкций

В казанском ЖК «Лазурные небеса» проводятся высотные работы по устранению опасных свисающих элементов. После их завершения будет принято решение о возвращении жильцов. Об этом сообщил глава администрации Советского района Казани Роман Фатхутдинов.

В настоящее время альпинисты ликвидируют тяжелые элементы, имеющие риск обрушения. Одновременно специалисты работают внутри здания, где закрывают тепловой контур у выбитых окон.

21 декабря Казань подверглась атаке беспилотников. Шесть из восьми ударов пришлись на жилые массивы города. Удары были зафиксированы в жилых комплексах «Лазурные небеса» и «Манхэттен», а также в пятиэтажном доме на улице Клары Цеткин. После атаки было возбуждено уголовное дело.

Анар Зейналов

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