Замглавы Новороссийска рассказала о фейковой рассылке от ее имени
Заместитель главы Новороссийска Эльвира Кальченко рассказала, что неизвестный Telegram-аккаунт рассылает фейковые сообщения от ее лица. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В фейковых сообщениях неизвестный от лица Эльвиры Кальченко просит одолжить 50 тыс. руб., потому что замглавы якобы попала в «неприятную» ситуацию, и обещает вернуть средства в течение нескольких дней. Мошенники также указывают номер карты.
«Убедительная просьба ко всем быть бдительными. Не попадайтесь на уловки мошенников»,— подчеркнула замглавы Новороссийска.