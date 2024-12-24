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Замглавы Новороссийска рассказала о фейковой рассылке от ее имени

Заместитель главы Новороссийска Эльвира Кальченко рассказала, что неизвестный Telegram-аккаунт рассылает фейковые сообщения от ее лица. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В фейковых сообщениях неизвестный от лица Эльвиры Кальченко просит одолжить 50 тыс. руб., потому что замглавы якобы попала в «неприятную» ситуацию, и обещает вернуть средства в течение нескольких дней. Мошенники также указывают номер карты.

«Убедительная просьба ко всем быть бдительными. Не попадайтесь на уловки мошенников»,— подчеркнула замглавы Новороссийска.

Алина Зорина

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