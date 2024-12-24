Строители продлили сроки частичного закрытия улицы Вайнера в Екатеринбурге
Строители компании «Уралэлектромедь» продлили сроки закрытия движения транспорта по четной стороне улицы Вайнера в Екатеринбурге, сообщили в городской администрации. Работы будут продолжаться до 31 декабря 2025 года, на участке от улицы Антона Валека до проспекта Ленина.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Это связано с возведением нового комплекса зданий. Для организации одностороннего движения транспорта будет использована территория ликвидируемой платной парковки. Автомобилисты смогут ехать по улице Маршала Жукова, через улицу Антона Валека и с улицы 8 Марта в районе дома №4.
На месте установят дорожные знаки и указатели для удобства водителей.