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В Татарстане обнаружили сеть компании, похитившей у россиян 100 млн долларов США

Сотрудники МВД Татарстана обнаружили региональную сеть компании «Sincere Systems Group LTD», которую подозревают в хищении у граждан России более 100 млн долларов США. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

По предварительным данным, фирму создали граждане Украины. Компания работала в РФ с 2020 года. Фигуранты организовали сеть представительств в ряде субъектов России. Их сотрудники вели поиск клиентов, с которыми проводили семинары, вебинары и собрания. После этого гостей убеждали, что компания успешно торгует на рынке FOREX и работает в других направлениях. Россиянам обещали доход в размере от 3 до 30 % в месяц, если они согласятся инвестировать свои средства. Будущим вкладчикам показывали «примеры успешных вложений с высокой прибылью».

Потерпевшие переводили средства на сервис по покупке криптовалюты. После этого «инвестиции» направлялись в кошельки организаторов. Клиенты получали цифровые активы, не обладающие реальной ценностью. В электронных кабинетах вкладчиков отображался баланс, который искусственно увеличивался. Обвиняемые не позволяли россиянам вывести средства под предлогом блокировки счетов компании и проведения аудита.

Сообщается, что компания открыто размещала в своих соцсетях публикации о финансировании ВСУ. Полученные денежные средства компания направляла на украинские криптовалютные биржи, причастные к финансированию ВСУ.

Полицейские Татарстана, Башкортостана, Крыма, Севастополя и Москвы провели более 30 обысков. В результате обнаружили и изъяли средства связи, компьютерную технику, рекламные атрибуты и др. Сотрудники Следственного департамента МВД России возбудили уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Двух предполагаемых организаторов схемы заключили под стражу.

Диана Соловьёва

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