В здание нижегородской академии МВД врезался беспилотник

Беспилотник врезался в здание нижегородской академии МВД. Никаких взрывов после падения беспилотника не последовало, сообщили «Ъ-Приволжье» в пресс-службе академии.

«У нас все хорошо, академия работает в обычном режиме»,— сообщили в пресс-службе.

Как выяснил «Ъ-Приволжье», беспилотник был учебный. Взрывного устройства на нем не было. Во время запуска пилот не справился с управлением.

На место происшествия прибыли службы экстренного реагирования, но выяснилось, что вызов ложный.

Андрей Репин