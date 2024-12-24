В Академическом районе Екатеринбурге иномарка столкнулась с трамваем

В Академическом районе Екатеринбурге на улице Вильгельма де Геннина произошло ДТП с участием трамвая и иномарки. Авария произошла напротив дома №19.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

По предварительным данным свердловской Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Ниссан» нарушил правила дорожного движения, не уступив дорогу трамваю, который ехал по маршруту №1 «Станция Вторчермет – ул. А.Парина». В результате произошло столкновение.

В ДТП никто не пострадал. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными за рулем, не отвлекаться и строго соблюдать ПДД.