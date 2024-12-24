Третью Пристань в Уфе планируют застроить многоэтажками

Администрация Уфы утвердила проект планировки и проект межевания территории третьей Пристани, ограниченной урезом реки Белой, а также Прибельской и Бельской улицами. Соответствующее постановление за подписью исполняющего обязанности главы администрации Агарагима Кагиргаджиева опубликовано на официальном сайте мэрии.

Площадь территории составляет 31,3 га. Проекты разработаны по заказу АО «Специализированный застройщик Инвестиционно-строительный комитет» Уфы.

В планировочной документации предусмотрено строительство образовательного центра со школой на 1,1 тыс. учащихся и детским садом на 550 мест. Планируется возвести шесть многоквартирных жилых комплексов от 15 до 25 этажей с подземными гаражами-стоянками. Общая площадь проектируемого жилого фонда составляет 268,7 тыс. кв. м, численность населения в проектируемых жилых домах достигнет 8,9 тыс. человек. Для проектируемой жилой застройки требуется 3,6 тыс. машино-мест.

На территории проектируемого квартала предлагается построить снегоплавильный пункт и культурно-досуговый многофункциональный центр по Бельской улице.

На территории сохранят строящееся семиэтажное и четырехэтажные здания мотеля с паркингами, а также восемь индивидуальных жилых домов. Проектом предлагается снести индивидуальные жилые дома с хозяйственными постройками, общественные здания, ресторанный комплекс «Пристань», объекты инженерного обеспечения общей площадью 1,9 га.

Майя Иванова