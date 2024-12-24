«Пока Матвей Сафонов точно будет номером один»

Вратарь футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов попал на обложку одной из ведущих спортивных газет Франции L'Equipe. После того, как российский голкипер отразил два послематчевых пенальти в матче кубка Франции против «Ланса», журналисты поставили Сафонову высокие оценки. Сможет ли бывший футболист «Краснодара» стать первым номером в одном из самых богатых клубов мира? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Французская пресса еще совсем недавно не жаловала российского вратаря. Многим не нравилась его зарплата, которая составляет больше €3 млн в год после уплаты налогов. Кто-то негодовал, что покупать стража ворот за €20 млн глупо, особенно, когда у клуба есть Джанлуиджи Доннарумма.

Но сейчас все иначе. Заголовки спортивных изданий вышли один ярче другого. L'Equipe, конечно, перещеголяла всех, назвав свою статью «Хладнокровный страж». Некоторые представители прессы даже написали, что, мол, Сафонов как вратарь сильнее своего итальянского коллеги. Пока во весь голос об этом конечно не говорят, но футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает в Париже, в этом не сомневается: «Прежде всего отношу сюда более сильную игру ногами, лучшую игру на выходах, хотя это не самая сильная сторона у Сафонова. Сейчас все хотят играть ногами, но Матвей на три головы выше, чем Доннарумма по игре ногами. И, думаю, что он в принципе более стрессоустойчивый, скажем так.

Я не вижу, по какому из аспектов Доннарумма сильнее. Может быть, он более зрелищный вратарь. Но важна не зрелищность, а надежность».

Казалось бы, теперь, когда болельщики счастливы, а пресса выдает громкие заголовки, главный тренер ПСЖ Луис Энрике просто обязан больше доверять Сафонову. Но как посадить на скамейку звездного голкипера, который получает в два с половиной раза больше россиянина? Такое решение точно поймут не все. Статус Дануруммы, несмотря на ошибки, оспорить сложно, считает комментатор Владислав Батурин: «Это большой вратарь, по-прежнему один из лучших в европейском футболе. На чемпионате Европы, который сложился крайне неудачно для Италии, пожалуй, он был лучшим в составе своей команды. У него дорогущий контракт, поэтому сместить его с вратарской позиции в ПСЖ Сафонову проблематично и сложно».

Есть еще один нюанс, о котором нельзя не сказать. То, что Сафонов является россиянином, все равно имеет значение. По крайней мере, в дни трансфера французская пресса не раз акцентировала на этом внимание болельщиков. После того, как Сафонов начал приносить пользу клубу, тема, конечно же, сошла на нет, но осадочек остался. Чтобы стать первым в ПСЖ, быть лучше недостаточно, уверен футбольный агент Дмитрий Селюк, который живет и работает в Испании: «Даже если Сафонов будет чуть-чуть лучше, все равно, думаю, будет выбор в сторону Доннаруммы. Почему? У него есть определенный имидж в сборной Италии, спонсоры, телевидение то же самое. Здесь больше европейских переплетений. Доннарумма тоже еще молодой и амбициозный».

Контракт с ПСЖ у россиянина действует до 2029 года, а у итальянца — до 2026-го, поэтому есть шанс, что Донарумма покинет клуб раньше, но он ничтожен. Заплата голкипера Squadra azzura — больше €7 млн в год. И клубов, которые захотят взвалить на себя эту ношу, в мире немного. Пока Донарумма восстанавливается от травмы, которую он получил в матче с «Монако», Сафонов точно будет номером один, но потом получить место в составе ему будет сложнее.

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Владимир Осипов