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Коммерсантъ FM
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Belle You представила капсулу Oriental

Новогодняя капсула Oriental российской марки одежды Belle You украшена авторским принтом в форме круга, который выступает как символ баланса и завершенности. В коллекцию вошли майки на тонких бретелях, комбинации, свободные брюки и шорты, жакет на запах, легкий халат с принтом — все для того, чтобы изящно встретить Новый год дома. Предметы капсулы выполнены из вискозы и тенсела и представлены в однотонной терракотовой, глубокой синей и молочной гамме. В коллекцию также вошли и аксессуары: платки из натурального шелка, стеганая косметичка, тапочки и резинка для волос с жемчужной подвеской.

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Фото: belle you

Фото: belle you

Фото: belle you

Фото: belle you

Фото: belle you

Фото: belle you

Фото: belle you

Фото: belle you

Фото: belle you

Фото: belle you

Фото: belle you

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Фото: belle you

Фото: belle you

Фото: belle you

Фото: belle you

Фото: belle you

Фото: belle you

Фото: belle you

Фото: belle you

Фото: belle you

Фото: belle you

Фото: belle you

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