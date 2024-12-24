Росавтодор готовит к реконструкции участок развязки на трассе А-146
На 19-м км федеральной трассы А-146 Краснодар – Верхнебаканский началось возведение временного строительного городка. Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье», подрядчики приступили к мобилизации техники и подготовке площадок для складирования материалов.
Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье»
Реконструкция магистрали продолжится в 2025 году. Проект включает строительство пяти искусственных сооружений: трех путепроводов, в том числе 940-метрового над железной дорогой, и двух мостов. На объекте также установят шумозащитные экраны и оборудуют ливневую канализацию.
После завершения работ основной поток будет двигаться по шести полосам со скоростью до 120 км/ч, а съезды станут двухполосными с ограничением 80 км/ч. Модернизация увеличит пропускную способность трассы, которая связывает грузовые коридоры и морские порты с другими регионами.
Проект входит в программу Росавтодора по совершенствованию скоростных подъездов к Крымскому мосту и улучшит транспортное сообщение между муниципальными образованиями.