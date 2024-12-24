ПСБ в 2025 году откроет пять новых офисов в Краснодарском крае

ПСБ наращивает свое присутствие в Краснодарском крае, открывая новые офисы и улучшая доступность банковских услуг для населения и бизнеса.

В 2024 году отделения банка открылись в городах-курортах Анапе и Сочи. В 2025 году очередным шагом в развитии региональной сети станет запуск новых офисов еще в пяти городах края – Ейске, Тимашевске, Тихорецке, Славянске-на-Кубани и в Туапсе.

Краснодарский край – регион с динамично развивающейся экономикой, привлекающий все больше внимания как со стороны населения, так и бизнеса. В этой связи особое значение приобретает развитие банковской инфраструктуры, способной удовлетворить потребности всех категорий клиентов. ПСБ активно участвует в этом процессе, расширяя сеть своих отделений на Кубани, предоставляя клиентам современные банковские услуги, новые продукты и технологии.

«Краснодарский край обладает огромным потенциалом для экономического роста благодаря своему географическому положению, развитой инфраструктуре и благоприятному климату. Мы видим большие перспективы работы в регионе, где продолжим развивать финансовую инфраструктуру и расширять сеть отделений. Для нас важно быть банком шаговой доступности и первого выбора для наших клиентов, предлагая современные, эффективные и разнообразные финансовые решения», – отметил Вадим Сальников, директор ПСБ в Краснодарском крае.

Среди услуг, доступных клиентам-физическим лицам в офисах ПСБ: потребительское кредитование, открытие вкладов, текущих и накопительных счетов, оформление банковских карт, потребительских кредитов, ипотеки и др.

Предприниматели могут открыть расчетный счет, подключиться к эквайрингу, оформить кредитные и факторинговые продукты, банковские гарантии, проектное финансирование и др.

ПСБ выступает надежным партнером Краснодарского края, активно сотрудничая с местными органами власти, общественными объединениями, бюджетными организациями и бизнесом, поддерживая инициативы, реализуя совместные проекты и содействуя социально-экономическому развитию региона.

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