Число вакансий с бонусами от продаж в Челябинске выросло на 54%

Челябинские компании в январе-ноябре 2024 года стали на 54% чаще размещать вакансии, в которых в качестве бонусов указаны проценты от продаж, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самую сильную динамику показали профессии менеджера по работе с клиентами, продавца и оператора колл-центра, сообщает «Авито Работа».

Среди менеджеров по работе с клиентами количество вакансий с бонусами в виде процентов от продаж увеличилось на 141% за год. Средняя предлагаемая зарплата сотрудников составила 47,7 тыс. руб., не считая премий и бонусов. Далее идут продавцы — число вакансий с подобными условиями выросло на 97%, а жалованье находилось на уровне 62,7 тыс. руб. Замыкают топ операторы колл-центров. Количество предложений для этих специалистов увеличилось на 65% за год, а средняя зарплата достигала 52,9 тыс. руб.

Что касается профессиональных направлений, наибольшая доля вакансий с бонусами в виде процентов от продаж приходится на сферу продаж (41,2% от общего числа таких предложений). Средний оклад — 44,7 тыс. руб. Сфера розничной и оптовой торговли занимает второе место с долей в 39,4%. Работодатели в этом секторе предлагают соискателям зарплату 39,8 тыс. руб. И на третьей строчке находится сфера маркетинга, рекламы и PR (13,2%) со средним жалованьем в 55,8 тыс. руб.

Виталина Ярховска